Plusieurs blessés légers suite à l'atterrissage d'urgence d'une montgolfière à Thimister

Le Smur et le PIT du CHR Verviers ainsi que les ambulances de Welkenraedt et de Verviers étaient déployés au val de la Berwinne pour prendre en charge plusieurs occupants de la nacelle, légèrement blessés. Le ballon, contraint d'atterrir dans l'urgence en raison d'une dégradation des conditions climatiques, appartient à une société basée en Flandre qui opère régulièrement des vols dans la région frontalière de l'est du pays. (Belga)