Premier League - André Onana officialisé à Manchester United

En provenance de l'Inter Milan, Onana remplace David De Gea, qui a passé 12 ans dans les buts mancuniens. Onana retrouvera Erik Ten Hag à Manchester. Le gardien de 27 ans, formé à l'Ajax, a participé à l'épopée ajacide en Ligue des Champions 2019, sous les ordres du technicien débauché plus tard par les Red Devils. Les Néerlandais avaient éliminé le Real Madrid et la Juventus, mais avaient été sortis dans les derniers instants de la demi-finale retour par Tottenham. La carrière du gardien de but a été marquée par une suspension de neuf mois pour dopage par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) en 2021. À l'issue de son contrat avec l'Ajax en juillet 2022, Onana s'était engagé pour cinq saisons avec l'Inter. En 2022-2023, le club milanais a remporté la Coupe d'Italie et a atteint la finale de Ligue des Champions (perdue contre Manchester City 1-0), terminant à la 3e place du championnat, 18 points derrière Naples. À Manchester United, Onana remplacera David De Gea. L'Espagnol était arrivé à l'issue de son contrat après 12 saisons passées au club. United, qui disputera la Ligue des Champions cette saison, accueille sa deuxième recrue du mercato après Mason Mount, arrivé de Chelsea. (Belga)