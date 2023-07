Région bruxelloise - Accueil petite enfance: 22 projets sélectionnés pour la création de 575 nouvelles places

Le montant budgétaire en jeu est de plus de 23 millions d'euros. Ces projets offriront 575 nouvelles places en Région bruxelloise, a indiqué jeudi le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort, dans un communiqué. Afin de soutenir la Petite enfance, la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Région bruxelloise et la COCOF ont lancé, en 2022, un appel à projets visant à subventionner 2.100 nouvelles places sur le territoire bruxellois d'ici 2026, a précisé celui-ci. Le premier volet du Plan permettra de créer 773 places. Certaines structures reprises dans ce volet 1 sont prêtes. Le second volet permet de sélectionner, sur la base d'un appel à projets communs, des projets portant sur la création de 1.224 nouvelles places. Les 22 premiers bénéficiaires de ce deuxième volet ont été sélectionnés dans des quartiers dont le taux de couverture en places subventionnées est plus faible que la moyenne régionale. Tous les projets appliquent un tarif proportionnel aux revenus des parents. Toujours selon Rudi Vervoort, les porteurs de projets recevront rapidement les subsides. Pour le secteur public, 19 projets ont été sélectionnés pour un montant global de 22.221.300 euros financés par la COCOF, à Ganshoren (9 places); Auderghem (9 places); Berchem-Sainte-Agathe (78 places); dans les Hôpitaux Iris Sud (Molière Longchamp -42 places; à Woluwe-Saint-Pierre (77 places); à la Ville de Bruxelles (109 places); à Molenbeek (37 places); à Woluwe-Saint-Lambert (40 places); Uccle (3 nouvelles places); Saint-Gilles (21 places); et Jette (28 nouvelles places). Pour le secteur privé, 3 projets ont été sélectionnés pour un montant de 1.071.400 d'euros financés par la COCOF à Uccle (28 nouvelles places); Woluwe-Saint-Lambert (10 places); et Forest (49). (Belga)