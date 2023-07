Seize personnes meurent électrocutées en Inde

Au moins 11 autres personnes ont été blessées dans l'accident survenu dans le district de Chamoli, dans l'Etat de l'Uttarakhand (nord). La mort par électrocution mardi soir du gardien du site du projet, dont le corps a été retrouvé par sa famille mercredi, a provoqué une manifestation où 15 autres personnes ont été électrocutées à leur tour, selon les autorités. Selon le quotidien Hindustan Times, le gardien est mort après avoir touché une balustrade, comme cela s'est produit pour les autres personnes décédées le jour suivant. Le journal Indian Express a rapporté jeudi que plusieurs personnes souffraient également de "graves brûlures". Le ministre en chef de l'Uttarakhand, Pushkar Singh Dhami, a qualifié l'incident de "déchirant". Le plus haut responsable du district de Chamoli, Himanshu Khurana, a précisé mercredi à l'AFP qu'une enquête était en cours sur les causes de l'accident, qui a fait au moins quatre morts parmi les agents de sécurité. L'Inde a été frappée par de fortes pluies ces derniers jours, et des dizaines de personnes ont été tuées dans des inondations et glissements de terrain. (Belga)