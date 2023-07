Septante emplois menacés chez le fabricant de radiateurs Vasco à Dilsen

La procédure de licenciement collectif ne concerne que la division radiateurs. Les sections chauffage au sol et systèmes de ventilation sont épargnées, a précisé un représentant de l'ABVV-FGTB Métal. L'entreprise, détenue par la multinationale suisse Arbonia, souffre de la concurrence avec les solutions alternatives de chauffage. Le personnel de la division concernée a ainsi déjà passé 90 jours de chômage technique depuis le début de cette année. La nouvelle de jeudi n'est donc pas si inattendue, mais les représentants du personnel n'avaient pas prévu un tel timing. En plein milieu des vacances, les gens sont touchés, confie le représentant du syndicat socialiste. Direction et syndicats vont maintenant lancer la phase de consultation et d'information, comme le prévoit la loi Renault. Vasco a été fondée dans les années '70 du siècle passé. Arbonia a mis la main sur la société il y a cinq ans environ. (Belga)