TC Charleroi - Quinze mois de prison après opposition pour une entrave méchante à la circulation

(Belga) Le tribunal correctionnel de Charleroi a prononcé une peine de 15 mois de prison avec un sursis simple de 3 ans contre Mohamed B.M. Ce dernier, condamné par défaut à une peine de prison, avait formé opposition au jugement et prétendait ne plus se souvenir d'avoir commis une entrave méchante à la circulation et d'avoir menacé le gérant d'un café avec un canif. Le ministère public avait requis une peine de 3 ans de prison contre l'homme condamné.