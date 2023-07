TC Charleroi - Quinze mois de prison ferme pour harcèlement et menaces sur sa mère

L'homme, qui venait de sortir de prison, a menacé et harcelé sa mère entre le 24 février et le 21 mai dernier. "Il y a eu 47 appels en absence le 20 mai et onze autres le lendemain. Sans oublier les nombreux messages menaçants", avait indiqué le ministère public. Selon la substitute du procureur du Roi, l'homme considère sa mère comme "sa boniche". Karim M. ne contestait pas non plus avoir dégradé des bacs à fleurs et des statuettes dans le jardin de sa maman, ainsi qu'avoir outragé une policière lors de son audition. Une peine de trois ans de prison avait été requise contre le prévenu, en état de récidive et déjà connu pour treize antécédents judiciaires. La défense avait plaidé une peine de travail. (Belga)