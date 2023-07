Tour de France - "C'était comme un contre-la-montre par équipes", sourit Kasper Asgreen

Asgreen, Victor Campenaerts (Lotto Dstny) et le Norvégien Jonas Abrahamsen (Uno-X) sont partis dès le 1er kilomètre. Ils ont ensuite été rejoints par le Néerlandais Pascal Eenkhoorn (Lotto Dstny). "La situation n'était pas idéale, j'aurais préféré partir avec six, sept ou huit autres coureurs", a expliqué Asgreen. "Mais c'est la dernière semaine du Tour, nous avons eu des semaines très très très dures. Nous avons déjà vu qu'un petit groupe peut gérer face à des équipes de sprinteurs." Le quatuor s'est bien entendu et a su conserver suffisamment d'avance pour se jouer la victoire, malgré le retour du peloton. "C'était un contre-la-montre par équipes, je n'aurais pas pu le faire sans Victor, Pascal et Jonas. Ils ont été exceptionnels. Nous méritions tous la victoire. Je suis très heureux que ce soit moi", a ajouté le Danois. "Cette victoire signifie tellement pour moi après ce que j'ai vécu l'an passé après mon accident au Tour de Suisse", a poursuivi Asgreen. "J'avais ensuite dû quitter le Tour de France. J'ai parcouru un long chemin et couronner cela avec une telle victoire... Je dédie cette victoire à mon équipier Dries Devenyns, c'est son dernier Tour, sa dernière saison, il était très ému. Et je la dédie à tous ceux qui m'ont aidé." (Belga)