Tour de France - Jasper Philipsen se demande pourquoi le peloton n'a pas réussi à reprendre les échappés

"Je me demande aussi pourquoi nous n'avons pas réussi à revenir avec le peloton", s'est interrogé le sprinteur d'Alpecin-Deceuninck au micro des organisateurs après sa 4e place sur la ligne. "On est resté à 1 minute des échappés, plusieurs équipes participaient à la chasse avec nous, mais il faut croire qu'ils ont su très bien gérer leur avantage. Je ne sais pas si c'est lié au fait qu'on soit en troisième semaine et que tout le monde est un peu fatigué. Je crois qu'ils avaient juste de super jambes, ils étaient très forts. Chapeau à eux parce que ce sont eux qui ont réussi à faire la différence. Je voulais gagner aujourd'hui, c'est donc décevant mais c'est quand même un très bon Tour jusqu'ici. En plus j'ai quand même marqué des points pour le maillot vert avec cette 4e place, ce n'est pas inutile". (Belga)