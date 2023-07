Tour de France - Kasper Asgreen résiste aux sprinteurs et gagne la 18e étape, Vingegaard reste en jaune

Asgreen, Abrahamsen et Victor Campenaerts (Lotto Dstny), partis en tout début de course, ont été rejoints par Eenkhoorn à 60 km de l'arrivée. Le quatuor a résisté au retour des sprinteurs et s'est joué la victoire au sprint. Asgreen s'est montré le plus rapide pour décrocher, à 28 ans, la 12e victoire de sa carrière, la deuxième de la saison. Le maillot vert Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) a réglé le sprint du peloton prenant la quatrième place devant le Danois Mads Pedersen (Lidl-Trek). Au général, Vingegaard conserve 7:35 d'avance sur le Slovène Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) et 10:45 sur le Britannique Adam Yates (UAE Team Emirates). Vendredi, la 19e étape se disputera entre Moirans-en-Montagne et Poligny (172,8 km), avec la côte du Bois de Lionge (4e catégorie) en début d'étape et celle d'Ivory (3e catégorie, 2,3 km à 5,9%) à 28 km de l'arrivée. (Belga)