Tour de France - Pascal Eenkhoorn déçu de la deuxième place : "Ce sprint me convenait parfaitement"

Le Néerlandais a d'abord manqué l'échappée du jour, mais il a rejoint les trois leaders, dont son coéquipier Victor Campenaerts, avec une attaque tardive. "Je ne m'attendais pas à ce qu'ils partent si vite. Je me sentais encore très bien, j'ai foncé avec eux. À partir de là, nous avons roulé à fond". Eenkhoorn a ensuite remercié Campenaerts, qui a tout donné dans les derniers kilomètres. "Regardez ce qu'il a fait pour moi. J'ai délibérément laissé un trou dans le dernier kilomètre pour me retrouver en dernière position. Je savais qu'Asgreen était probablement le plus rapide. Le sprint s'est fait homme contre homme. Asgreen a sorti un sprint de classe mondiale". Lors de sa première attaque, Eenkhoorn s'est heurté au sprinteur Jasper Philipsen qui a tenté de l'arrêter. "Je ne suis pas là pour faire un sprint massif", a déclaré l'ancien champion des Pays-Bas. "Il voulait se mettre en travers de mon chemin, mais il n'aurait pas dû le faire. C'est ce que je lui ai dit. Finalement, nous avons réussi à retenir les autres, c'est l'important". (Belga)