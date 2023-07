Tour de France - Retour au calme après la montagne avec une 18e étape vers Bourg-en-Bresse

Deux côtes de 4e catégorie sont répertoriées le long des 184,9 km de course: la côte de Chambéry-le-Haut (1,6 km à 4,1%), après 62 km de course, et la côte de Boissieu (2,4 km à 4,7%), au km 105,2. "On a fait tout pour que ce soit le plus plat possible. On passe à Chambéry. On passe au bout du lac du Bourget. Et on coupe la montagne du Chat par le tunnel pour éviter de le monter", a expliqué Thierry Gouvenou, directeur technique de la Grande Boucle. A trois jours de l'arrivée à Paris, les sprinteurs pourraient donc à nouveau en découdre. "Cela dépendra de leurs équipiers s'ils sont assez fort pour contrôler les échappées. Si c'est le cas, on a une belle arrivée à Bourg-en-Bresse pour faire le sprint" avec un dernier kilomètre en ligne droite, ajoute Thierry Gouvenou. En cas d'arrivée au sprint, le maillot vert Jasper Philipsen aura l'occasion de porter son compteur à cinq victoires d'étapes depuis le début du Tour. Tom Boonen, en 2007, est le dernier à s'être imposé à Bourg-en-Bresse. Le départ fictif se fera à 13h05, l'arrivée est prévue vers 17h30. Jonas Vingegaard, qui s'est envolé au général, s'élancera avec le maillot jaune. Les autres porteurs des maillots distinctifs sont toujours Philipsen (vert), l'Italien Giulio Ciccone (à pois) et le Slovène Tadej Pogacar (blanc). (Belga)