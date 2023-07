Ukraine: neuf blessés après une frappe russe sur Mykolaïv

"Les Russes ont frappé le centre de la ville (de Mykolaïv). Un garage et un immeuble résidentiel de trois étages sont en feu. Les pompiers se sont rendus sur les lieux", a indiqué sur Telegram Vitaliy Kim, gouverneur de la région de Mykolaïv. Quatre adultes et cinq enfants ont été blessés, a-t-il ajouté. M. Kim n'a pas communiqué d'autres informations, notamment quant au type d'arme utilisé dans cette frappe. Selon le maire de Mykolaïv Oleksandre Sienkevitch, "il y a un énorme trou dans le sol près d'un immeuble résidentiel de trois étages. L'incendie est très grave." "Il y a beaucoup de bâtiments endommagés aux alentours (...) plusieurs garages sont en feu à une autre adresse", a par ailleurs indiqué l'édile. Une alerte aérienne avait été déclenchée plus tôt dans plusieurs régions ukrainiennes, dont celle de Mykolaïv. (Belga)