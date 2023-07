Un apnéiste colombien survit à une attaque de requin dans les Caraïbes

Castaño, 38 ans, a posté sur son compte Instagram une photo le montrant avec des bandages sur ses deux mains et l'une de ses jambes. "Vous devriez voir à quoi ressemble le requin", a ironisé l'athlète à propos de l'image. Selon Coralina, l'autorité environnementale de l'archipel colombien de San Andrés et Providencia, la victime pratiquait l'apnée avec d'autres plongeurs lorsqu'ils ont été "surpris par plusieurs requins longimanes (aussi appelés requins océaniques, NDLR), qui fréquentent les zones profondes". "L'un des requins a mordu l'un des plongeurs" par curiosité, a précisé l'organisation, mais "la situation n'a pas dégénéré grâce à la réaction rapide du personnel de Coralina qui se trouvait dans la zone et a réussi à aider les plongeurs". Le plongeur blessé était conscient et "a pu utiliser ses propres capacités physiques et motrices pendant le sauvetage". Castaño détient le deuxième meilleur record colombien dans la catégorie poids constant, de 98 mètres en mer sans bouteille d'oxygène, et le troisième en apnée statique, avec 5 minutes et 27 secondes en retenant sa respiration. L'hôpital Clarence Lynd Newball, où Castaño a été transporté après avoir atteint la terre ferme, a déclaré qu'il souffrait de "multiples blessures aux membres supérieurs et au membre inférieur droit". Les blessures ont été suturées "sans aucune complication" et il est sorti de l'hôpital dans la soirée, a déclaré Jainer Méndez, responsable du service des urgences. L'année dernière, un touriste italien est mort à San Andrés après avoir été attaqué par un requin alors qu'il nageait près d'une falaise. (Belga)