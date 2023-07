Un premier semestre stable pour Orange qui accueille plus de clients

La hausse du chiffre d'affaires est due "à une croissance solide des services facturés au client", selon Orange. Cette hausse s'observe par contre peu dans le bénéfice brut (EBITDAaL) car elle est atténuée par l'indexation salariale et "les autres effets de l'inflation". L'EBITDAaL s'affiche à 178,8 millions d'euros, en hausse de 0,9% par rapport au premier semestre 2022. "Nous sommes parvenus à limiter les effets de l'inflation sur notre marge grâce à une solide performance commerciale, aux adaptations tarifaires et à une maîtrise des coûts rigoureuse", commente le directeur financier, Antoine Chouc. Ce dernier est également revenu sur la reprise de Voo. Après la transaction, la mise en œuvre des synergies a constitué la priorité. "La migration MVNO (opérateurs louant le réseau, NDLR) a déjà commencé, les premières synergies dans les achats sont en cours d'exécution et la mise en commun des stratégies de commercialisation donnera lieu à d'importants gains de productivité." La prise en compte des données de Voo pour une période de sept mois (de juin à décembre), a amené les responsables du groupe à ajuster leurs objectifs pour l'ensemble de l'année. Orange table désormais sur un EBITDAaL compris entre 430 et 450 millions d'euros. (Belga)