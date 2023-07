Vague de chaleur - Une température record proche des 16 degrés dans les montagnes autrichiennes

À 15,7 degrés, la température dépasse d'une dizaine de degrés la température moyenne de cette zone à cette période de l'année. "En moyenne, les températures les plus élevées au mois de juillet au Hoher Sonnblick avoisinaient 6 degrés entre 1991 et 2020 et 4,2 degrés entre 1961 et 1990", explique le météorologue Gerhard Hohenwarter. Depuis le début des recensements en 1886 à l'observatoire de la montagne autrichienne, la température n'a atteint les 15 degrés que cinq fois. Le dépassement de cette température à l'Hoher Sonnblick a été noté dans un passé récent à chaque fois. "Ce qui montre bien que le climat se réchauffe", explique le météorologue. L'observatoire Sonnblick, situé dans le village Rauris, dans la province de Salzbourg, est l'observatoire le plus élevé d'Europe habité en permanence. En plus des mesures quotidiennes de routine, près de 40 projets de recherche nationaux et internationaux y sont menés, selon le scientifique. (Belga)