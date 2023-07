World Athletics ratifie le record du monde du pentathlon en salle de Nafi Thiam

Thiam, 28 ans, avait battu le record du monde le 3 mars dernier lors de l'Euro indoor à Istanbul, en Turquie. Elle s'était imposée en 5.055 points, effaçant des tablettes les 5.013 points réussis par l'Ukrainienne Nataliya Dobrynska en mars 2012. Thiam avait débuté le championnat en égalant son record personnel (8.23) sur 60m haies. Elle a ensuite sauté 1m92 à la hauteur et amélioré son record personnel au poids, le portant à 15m54. Avec un saut en longueur à 6m59, elle avait le record du monde dans le viseur. Elle a conclu par un record personnel en 2:13.60 sur 800 mètres. Il s'agissait du troisième titre européen sur le pentathlon en salle de Thiam, après 2017 et 2021. Sur l'heptathlon, elle est double championne olympique (2016 et 2021), double championne du monde (2017 et 2022) et double championne d'Europe (2018 et 2022). (Belga)