Armée - Un nouveau "numéro deux" de l'armée, le général Frederik Vansina

Le général Vansina, un aviateur, a pris mardi ses fonctions de vice-chef de la Défense (V-Chod), c'est-à-dire de bras droit du chef de la Défense, l'amiral Michel Hofman, a précisé la Défense sur son site internet. Pilote de chasse - il a effectué une bonne partie de sa carrière sur F-16 -, il a notamment commandé la 349e escadrille stationnée sur la base aérienne de Kleine-Brogel (Limbourg), le 10e wing tactique et la base de Kleine-Brogel, puis la composante Air. Sa fonction précédente était chef d'état-major adjoint du département Stratégie de l'état-major de la Défense. Il a obtenu sa "troisième étoile" (de lieutenant-général) le 26 juin. Le général Thys est pour sa part issu de la cavalerie blindée, mais a eu une carrière variée. En tant que commandant de la composante Terre pendant deux ans et demi (mars 2017-octobre 2019), il a notamment participé à la conclusion du partenariat de "Capacité motorisée" (CaMo) avec la France, qui vise à rééquiper les unités terrestres belges avec des blindés français, et à la création du Special Operations Regiment (SOR). Il devrait partir à la retraite le 1er octobre prochain, tout comme les lieutenant-généraux Jean-Paul Claeys, qui dirige la Direction générale des Ressources humaines (DG-HR), et Pierre Neirinckx, directeur général de la direction Santé et Bien-être (WB) de l'état-major de la Défense. "Je remercie le lieutenant-général Thys pour les trois années intensives passées à mes côtés en tant que V-Chod et je me réjouis d'une coopération tout aussi constructive et agréable avec le lieutenant-général aviateur Vansina, son successeur", a commenté l'amiral Hofman. (Belga)