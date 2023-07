Belgen in het buitenland - Casper De Norre quitte Oud-Heverlee Louvain pour Milwall en Angleterre

Formé à Saint-Trond, où il a fait ses débuts professionnels en avril 2016, De Norre a rejoint Genk durant l'été 2019. Un an plus tard, le défenseur a été prêté durant une saison à OHL qui l'a ensuite acquis définitivement. Au total, il a joué 95 rencontres pour les Louvanistes, dont il était le capitaine, compilant 9 buts et 12 assists. "Avec Casper, nous perdons un joueur important sur lequel nous avons toujours pu compter ces trois dernières saisons. Mais quand un joueur-clé part, d'autres doivent se montrer et essayer de le remplacer", a écrit OHL dans son communiqué. (Belga)