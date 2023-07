Conflit au Nagorny Karabakh - Le Premier ministre arménien juge "très probable" une nouvelle guerre avec l'Azerbaïdjan

"Tant qu'un traité de paix n'aura pas été signé et qu'un tel traité n'aura pas été ratifié par les parlements des deux pays, bien sûr, une (nouvelle) guerre (avec l'Azerbaïdjan) est très probable", a-t-il mis en garde. L'Arménie et l'Azerbaïdjan se sont livré deux guerres pour le contrôle du Nagorny-Karabakh. La dernière, en 2020, a débouché sur une défaite arménienne, des gains territoriaux azerbaïdjanais, et un fragile cessez-le-feu. Les tensions se sont aggravées début juillet lorsque l'Azerbaïdjan a fermé pour divers prétextes la circulation sur le corridor de Latchine, la seule route reliant le Nagorny-Karabakh à l'Arménie. Ce blocus azerbaïdjanais a créé une grave crise humanitaire au sein de l'enclave, majoritairement peuplée d'Arméniens, avec pénuries de nourriture, de médicaments et coupures fréquentes de courant. "Il ne s'agit pas d'un génocide en préparation, mais d'un génocide qui est en cours", a affirmé Nikol Pachinian, accusant l'armée azerbaïdjanaise d'avoir créé un "ghetto" au Nagorny-Karabakh. Le dernier cycle de négociations de paix, qui s'est tenu le 15 juillet à Bruxelles, n'ayant pas abouti à une percée, Nikol Pachinian a estimé que l'Occident et la Russie devaient exercer une pression accrue sur Bakou afin de lever le blocus. Cette enclave avait déjà fait l'objet d'une guerre à la chute de l'URSS dans les années 1990, qui a coûté la vie à 30.000 personnes. Le conflit plus récent, en 2020, a fait 6.500 morts dans les deux camps. (Belga)