Conflit au Yémen - Un employé du Programme alimentaire mondial tué dans le sud du Yémen

"Nous présentons nos sincères condoléances à la famille de la personne assassinée", a ajouté le ministre dans un tweet, en appelant les forces de sécurité à "arrêter les criminels" responsables de cette attaque. Le ministre ne précise pas l'identité de la victime, mais dans un précédent tweet qui a été supprimé, le ministre avait indiqué que la victime était jordanienne. Pays le plus pauvre de la péninsule arabique, le Yémen est déchiré depuis 2014 par un conflit armé qui oppose les Houthis, des insurgés soutenus par l'Iran, aux forces pro-gouvernementales, appuyées par une coalition militaire dirigée par l'Arabie saoudite. La guerre au Yémen a fait des centaines de milliers de morts, des millions de déplacés et provoqué l'une des pires crises humanitaires au monde. L'ONU et les organisations humanitaires, qui manquent de financement, mettent régulièrement en garde contre une famine à grande échelle dans le pays. Les combats ont largement cependant cessé depuis la négociation d'une trêve par l'ONU il y a un an, même si celle-ci a officiellement pris fin en octobre. Ces derniers mois, des initiatives diplomatiques ont suscité des espoirs de paix, notamment après la réconciliation entre l'Iran et l'Arabie saoudite, mettant fin à sept ans de rivalité au Moyen-Orient. Depuis le dégel amorcé en mars, Ryad a renoué avec la Syrie, alliée de Téhéran, et a intensifié ses efforts de paix au Yémen. (Belga)