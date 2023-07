Coupe d'Europe d'escalade - Ties Vancraeynest 3e des qualifications en difficulté à Zilina

(Belga) Ties Vancraeynest a pris la 3e place des qualifications de l'épreuve de difficulté de la manche de Coupe d'Europe de Zilina, vendredi en Slovaquie. Avec 3.0, il n'a été devancé que par le Français Arsène Duval (2.12) et l'Autrichien Delix Mader (2.83). Arno Luypaert s'est classé 9e ex aequo (10.36). Corentin Laporte a dû se contenter de la 21e place et (20.79), Alexandre Noël de la 36e (32.14) .