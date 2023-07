Dix ans de règne du Roi Philippe - Le Resto National a servi 2.250 repas ce vendredi soir dans les Marolles

Un menu typiquement belge pour la fête nationale, à partager dans la bonne humeur au sein de grandes tablées, c'est le principe du Resto National. Des cuisiniers se sont démenés pour servir jusqu'à 20h30, à chacun des convives, une casserole de moules avec une portion de frites - ou un "stoemp saucisse" pour ceux qui n'apprécient pas les fruits de mer - à déguster dans une ambiance de bal musette, au cœur d'un des quartiers les plus populaires de la capitale. Le Resto National a ainsi servi 2.100 "moules frites" et 150 "stoemp saucisse", soit 2.250 repas au total. L'animation musicale était assurée, dès 17h00, par Funfare et les Mignonettes, la fanfare et les majorettes du quartier des Marolles. Ceux-ci ont été suivis, dès 18h15, par Borokov Kolaktiv, et dès 19h15 par l'orchestre Rita et les Martins. À 20h00, c'est le karaoké géant "Bruxelles Zingt" qui a mis l'ambiance jusqu'aux environs de 22h00. Comme le Bal National, ce "moules-frites" géant a pour objectif de fédérer les Belges à l'occasion de la fête nationale qui, cette année, était marquée par les dix ans de règne du roi Philippe. Le repas était "sold out" bien avant le 21 juillet. Il était possible de le réserver pour un prix de 29 euros et plusieurs personnes moins favorisées ont pu déguster le menu au prix d'un euro, avec le soutien de la Loterie Nationale. (Belga)