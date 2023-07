Donald Trump inculpé - Documents confidentiels: le procès de Donald Trump fixé au 20 mai 2024

Le procès s'ouvrira devant un tribunal fédéral à Fort Pierce, en Floride, le 20 mai 2024, a indiqué la juge Aileen Cannon. Inculpé mi-juin de 37 chefs d'accusation dont "rétention illégale d'informations portant sur la sécurité nationale", "entrave à la justice" et "faux témoignage", Donald Trump a plaidé non-coupable devant un tribunal fédéral de Miami. En quittant la Maison Blanche, Donald Trump a emporté avec lui des boîtes entières de documents. Or, une loi de 1978 oblige tout président américain à transmettre l'ensemble de ses e-mails, lettres et autres documents de travail aux Archives nationales. Les procureurs avaient réclamé que le procès s'ouvre en décembre, tandis que les avocats de la défense plaidaient pour un procès après l'élection présidentielle de novembre 2024 pour laquelle Donald Trump est candidat. Le procès se tiendra en pleine campagne des primaires en vue de la présidentielle. (Belga)