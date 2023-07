F1 - GP de Hongrie - Charles Leclerc signe le meilleur temps de la deuxième séance d'essais libres

Le Monégasque a bouclé les 4,381 km du circuit de l'Hungaroring en 1:17.686 pour devancer le Britannique Lando Norris (McLaren) de 15 millièmes de seconde. Le Français Pierre Gasly (Alpine) a lui pris la 3e place à 232 millèmes devant le Japonais Yuki Tsunoda (AlphaTauri), 4e à 248 millièmes, et son équipier et compatriote Esteban Ocon, 5e à 359 millièmes. Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), double champion du monde en titre, a lui signé le 11e temps à 593 millièmes de Leclerc. Auteur du meilleur temps de la première séance vendredi en fin de matinée, le Britannique George Russell (Mercedes) a cette fois signé le 20e et dernier temps à 1.489 seconde. Samedi, la troisième et dernière séance d'essais libres est prévue à 12h30 avant les qualifications programmées à 16h00. Dimanche, le départ du Grand Prix de Hongrie sera donné à 15h00. La semaine prochaine, le paddock s'installera sur le circuit de Spa-Francorchamps pour le Grand Prix de Belgique. (Belga)