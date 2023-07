Hopman Cup - David Goffin et Elise Mertens gagnent le double, la Belgique bat l'Espagne

(Belga) La Belgique s'est imposée 2-1 contre l'Espagne pour son second match de poule de la Hopman Cup de tennis après la victoire en deux sets 6-3, 6-1 de David Goffin et Elise Mertens dans le double mixte contre Carlos Alcaraz et Rebeka Masarova.