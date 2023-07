Invasion de l'Ukraine - Deux enfants tués dans une frappe russe dans l'est de l'Ukraine

"Vers 15H00, les Russes ont bombardé le village avec de l'artillerie. L'un des obus a touché la cour où se trouvaient les enfants", a déclaré Pavlo Kyrylenko sur son compte Telegram. Le garçon avait 10 ans et sa sœur 16 ans, a-t-il précisé. Plus tôt vendredi, Pavlo Kyrylenko avait annoncé la mort d'un couple tué par des tirs de roquettes Grad à Kostiantynivka. Dans le nord de l'Ukraine enfin, le gouverneur de la région de Tcherniguiv, Viatcheslav Tchaous, a annoncé la mort d'un employé d'un centre culturel dans une frappe russe. Il a, plus tard, ajouté que le corps d'une femme avait également été retrouvé sous les décombres. (Belga)