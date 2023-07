Invasion de l'Ukraine - L'AIEA attend toujours d'avoir un accès aux terrasses de la centrale nucléaire

Les spécialistes ont procédé à des inspections de l'infrastructure en début de semaine et ont constaté qu'il "n'y a pas d'indication visible d'explosifs ou mines", selon un rapport publié jeudi. Cependant l'agence demande toujours d'avoir accès aux terrasses des réacteurs et aux entrepôts des turbines, selon une déclaration du directeur général Rafael Grossi. Les experts nucléaires "ne rapportent pas avoir entendu des explosions au cours de la semaine passée, contrairement à la semaine passée lorsque c'était le cas presque tous les jours", poursuit M. Grossi. L'AIEA continue de surveiller le niveau d'eau disponible pour le site, depuis la destruction d'un barrage en juin et la baisse conséquente de l'eau dans un réservoir près de la centrale. "L'équipe relève que les ressources en eau restent stables, avec le niveau d'eau baissant d'un centimètre par jour, ce qui résulte de l'utilisation et l'évaporation. Le site bénéficie d'assez d'eau pour plusieurs mois", ajoute l'agence. L'Ukraine accuse la Russie de planter des bombes près de la centrale nucléaire, alors que Moscou accuse Kiev de prévoir des attaques sur la centrale avec des roquettes et des drones kamikazes. La plus grande centrale nucléaire d'Europe est sous le contrôle de l'envahisseur russe depuis le début du mois de mars 2022, peu après le début de l'invasion. Tous les six réacteurs sont à l'arrêt depuis le mois de septembre. (Belga)