Invasion de l'Ukraine - L'Unesco "condamne fermement" l'attaque contre le patrimoine mondial à Odessa

"Selon un bilan préliminaire, plusieurs musées situés au sein du site du patrimoine mondial ont subi des dommages, notamment le musée archéologique, le musée de la flotte et le musée de la littérature d'Odessa", a souligné l'organisation onusienne pour la culture, la science et l'éducation. "Tous avaient été marqués par l'Unesco et les autorités locales du Bouclier bleu, l'emblème distinctif de la Convention de La Haye de 1954" pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, qui a donc été "violée" à Odessa, a dénoncé l'Unesco. L'attaque russe, "perpétrée deux semaines seulement après celle qui a détruit un bâtiment" du centre historique de Lviv (Nord-Ouest), autre site du patrimoine mondial, a également "coïncidé avec la destruction du Centre culturel d'art populaire et d'éducation artistique de la ville de Mykolaïv", a regretté l'institution onusienne. Et l'Unesco d'appeler à "cesser toute attaque à l'encontre des biens culturels protégés dans le cadre d'instruments normatifs internationaux largement ratifiés". "Cette guerre constitue une menace croissante pour la culture ukrainienne", a-t-elle insisté, ajoutant avoir recensé "des dommages sur 270 sites culturels ukrainiens" depuis le début de l'invasion russe, le 24 février 2022. Le centre historique d'Odessa, célèbre ville des bords de la mer Noire, a été inscrit en janvier 2023 sur la liste du patrimoine mondial en péril de l'Unesco en raison des "menaces de destruction" planant du fait de la guerre sur ce site, d'autant plus à risque qu'il se trouve à proximité du port, une infrastructure stratégique pour l'Ukraine. (Belga)