Jupiler Pro League - Le Standard et La Gantoise partagent pour leur dernier match de préparation, l'Union gagne

À Sclessin, Carl Hoefkens procédait aux derniers réglages avant le début du championnat, le 30 juillet contre Saint-Trond. L'entraîneur a notamment titularisé les arrivants Zinho Vanheusden, Isaac Price, Romaine Mundle et Aiden O'Neill en même temps que des cadres de la saison précédente (William Balikwisha, Aron Donnum, Marlon Fossey ou Merveille Bope Bokadi entre autres). Les Berlinois ont ouvert le score en seconde mi-temps avec Marc Oliver Kempf (58e) et le Standard a égalisé en fin de match, grâce à une belle frappe de l'entrant Denis Dragus (85e). Hoefkens a procédé à huit changements durant la rencontre. À Oudenburg, à quelques kilomètres d'Ostende, des Côtiers fraichement redescendus en D1B, affrontaient l'Union Saint-Gilloise. Dennis Eckert (32e) a donné l'avantage aux Bruxellois pour l'unique but de la partie. L'Union jouera son dernier match de préparation samedi face à Valenciennes, pensionnaire de deuxième division française avant d'entamer le championnat avec un derby bruxellois contre Anderlecht, le 28 juillet. Plus tôt dans l'après-midi, La Gantoise a affronté le Mamelodi Sundowns FC, champion d'Afrique du Sud lors de la saison passée. Le match s'est terminé sur un partage (2-2) Le Nigérian Gift Orban a marqué les deux buts de son équipe (25e, 50e). Les Gantois débuteront leur saison le 27 juillet avec le match aller du deuxième tour préliminaire de Conference League contre les Slovaques de Zilina. (Belga)