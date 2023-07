La chapelle du Collège du pape endommagée par un incendie à Louvain

Le Collège du pape, dont l'histoire remonte au 16e siècle, est situé dans le centre-ville. Il accueille près de 200 chambres destinées à la population estudiantine de la KU Leuven. De 2019 à 2021, le bâtiment avait fait l'objet d'une importante campagne de rénovation. Vendredi, les pompiers et les services de police ont été appelés vers 09h00 pour un incendie en cours dans la chapelle du collège. Les flammes ont pu être rapidement maîtrisées, malgré un intense dégagement de fumée. La dizaine d'étudiants qui logeaient dans les chambres situées au-dessus de la chapelle ont pu être évacués et les logements n'ont pas été touchés par le feu. Tous ont pu regagner leur chambre après l'intervention des pompiers. Par contre, les fumées et l'eau des travaux d'extinction ont considérablement endommagé la chapelle. L'origine de l'incendie n'a pas encore pu être déterminée. Le parquet a requis une expertise en incendie et une descente du laboratoire scientifique sur les lieux afin de faire la lumière sur cet événement. (Belga)