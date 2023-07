La chasse à la lionne se poursuit près de Berlin

"Les recherches se sont déroulées toute la nuit de vendredi et reprennent ce matin", a indiqué à l'AFP la police du Land de Brandebourg, mobilisée avec celle de Berlin depuis plus de vingt-quatre heures sans avoir pour le moment repéré la moindre trace du félin. Celui-ci a été vu dans la nuit de mercredi à jeudi par un témoin qui a présenté une vidéo dans laquelle la police pense avoir identifié une lionne. L'animal a également été vu au cours de la même nuit par la police. Plus d'une centaine de policiers sont engagés dans cette traque, a indiqué la même source. La commune de Kleinmachnow, située au sud-ouest de Berlin, dans le Land de Brandebourg, est au cœur du dispositif de recherche. Son maire, Michael Grubert, a annoncé vendredi le renfort de traqueurs d'animaux professionnels pour s'associer aux recherches, selon la presse allemande. (Belga)