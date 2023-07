Le gouvernement britannique garde le siège de Johnson lors d'élections partielles

Les bureaux de vote ont fermé à 22H00 locales (23H00 HB) et les résultats sont révélés vendredi matin. Ils donneront le ton de l'année électorale qui s'annonce aussi bien pour la majorité, au plus bas dans les sondages après 13 années au pouvoir, que pour les travaillistes, bien placés pour entrer à Downing Street en 2024. Sur les trois sièges de députés renouvelés dans des bastions conservateurs, ces derniers ont gardé celui de l'ex-Premier ministre Boris Johnson pour les circonscriptions d'Uxbridge et South Ruislip (ouest de Londres). Selon le résultat -- surprise --, Steve Tuckwell l'a emporté de justesse face aux travaillistes par 13.965 voix contre 13.470. Le Labour était pourtant bien placé malgré l'impopulaire extension prochaine de la taxe sur les véhicules polluants, décidée par la mairie de son camp. M. Johnson a démissionné du Parlement avec fracas en raison des suites du "partygate", le scandale des fêtes à Downing Street pendant la pandémie. Devant des députés conservateurs mercredi soir, le Premier ministre Rishi Sunak a reconnu que ces élections allaient être une "rude bataille" et appelé ses troupes à l'unité, a rapporté l'un des élus présents à la réunion, Jonathan Gullis. Le Premier ministre de 43 ans, entré à Downing Street en octobre dernier après les départs forcés de Boris Johnson, emporté par les scandales, et de Liz Truss, délogée en moins de deux mois, a cependant évité un cinglant zéro sur trois. (Belga)