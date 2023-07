Le personnel de cabine d'Easyjet Portugal entame une grève de 5 jours

L'impact dans les principaux aéroports portugais était toutefois limité, car la compagnie avait réajusté son offre. La compagnie dément avoir annulé quelque 300 vols comme l'affirme le Syndicat national du personnel de l'aviation civile (SNPVAC) qui a lancé cette mobilisation. Le transporteur explique les avoir "retiré de sa programmation depuis plusieurs semaines" afin de permettre aux voyageurs de s'organiser à l'avance. Il prévoit uniquement quatre suppressions depuis Porto. Le ministère du Travail et celui des Infrastructures, qui a la tutelle des transports, avaient également instauré un service minimum permettant notamment de maintenir pendant cette période des vols entre le Portugal et les îles portugaises des Açores et Madère, ainsi que vers des capitales européennes comme Londres ou Paris. Les salariés d'Easyjet au Portugal, qui ont déjà fait grève en avril et en mai, s'estiment discriminés par rapport à leurs collègues en Europe. "Nous voulons que les salaires accompagnent la croissance et la consolidation de la marque au Portugal", a expliqué Ricardo Penarroias, président du syndicat, depuis l'aéroport de Porto. "Nous poursuivons l'objectif de trouver un accord", a indiqué Easyjet précisant toutefois qu'il était impossible de répondre aux dernières revendications du syndicat qui réclame des hausses de 44% pour des contrats à temps plein. La compagnie britannique à bas prix s'est fortement développée au Portugal ces dernières années, notamment après avoir récupéré 18 créneaux de décollage et d'atterrissage de la compagnie publique TAP, soumise à un plan de restructuration. (Belga)