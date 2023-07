Le prince Laurent et la princesse Claire assistent au Te Deum à Louvain

Ce dernier est arrivé vers 11h00 à la collégiale, à deux pas de la Grand Place de la ville estudiantine. La célébration, à laquelle ont assisté le gouverneur du Brabant flamand Jan Spooren, l'ancien ministre fédéral de la Justice Koen Geens (CD&V) et quelques échevins louvanistes, s'est étirée sur une petite heure. Le Prince et la Princesse ont ensuite rallié la Grand Place, où ils ont pris un bain de foule. Le couple a pris le temps de saluer la population qui avait fait le déplacement et s'est prêté au jeu des "selfies". Il a ensuite rejoint à pied l'hôtel de ville. Les souverains Philippe et Mathilde, ainsi que leurs quatre enfants ont, eux, assisté au Te Deum en la cathédrale des Saints Michel et Gudule à Bruxelles. La princesse Astrid et son époux, le prince Lorenz, étaient pour leur part à Wavre pour fêter le Te Deum. (Belga)