Les restaurants allemands cherchent des solutions pour pallier à la pénurie de staff

"Selon l'enquête mensuelle de Dehoga, la pénurie reste le plus grand défi pour ces commerces", assure l'association, citée par l'agence de presse dpa. "L'agence fédérale pour l'emploi annonce 33.160 postes vacants dans l'industrie de l'hospitalité et de la restauration en juin. Cependant, nous pensons que la demande est en fait au moins plus du double de ce chiffre, alors que bien des entreprises ne signalent même plus leurs postes vides aux agences pour l'emploi", relève l'experte du marché de l'emploi chez Dehoga, Sandra Warden. Elle note qu'en juin 2019 la pénurie était estimée à 40.000 postes à pourvoir. "Nous savons que le problème a terriblement empiré depuis (dans la foulée de la pandémie, NDLR). D'autant plus maintenant avec la période des vacances et les demandes accrues dans les destinations touristiques, le besoin continue d'enfler", poursuit-elle. Dans la restauration, les exploitants essaient de faire face à la situation comme ils le peuvent, certains en réduisant leurs heures d'ouverture ou en réduisant leurs offres sur les menus. Des restaurants se tournent même sur le self-service à la place du service à table. Mme Warden pointe que les affiliés de l'association sectorielle pourraient bénéficier rapidement des possibilités offertes par les réformes de la législation sur l'immigration, de même que sur des facilités d'emplois pour les réfugiés. L'association plaide aussi pour une campagne de formation à certaines compétences et pour que certaines professions manuelles soient mieux valorisées. (Belga)