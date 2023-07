Ligue 1 - Pierre-Emerick Aubameyang signe à l'Olympique de Marseille

Aubameyang, 34 ans, arrive en provenance de Chelsea où il a disputé 21 matches pour trois buts. L'attaquant retrouve le championnat de France, qu'il avait quitté en 2013. Formé à l'AC Milan, il n'a jamais joué pour l'équipe première et a multiplié les prêts en France (Dijon, Lille, Monaco, Saint-Étienne) avant de s'engager définitivement avec les Verts en 2011. Là, sa vitesse et son sens du but (39 buts en 83 matchs) ont attiré l'œil des recruteurs du Borussia Dortmund en 2013. En quatre saisons et demie en Allemagne, il a marqué 141 buts en 213 matches, son meilleur total avec un club. Il sera ensuite transféré à Arsenal, où il a continué d'être prolifique (92 buts en 163 matches), avant deux passages plus courts à Barcelone et Chelsea à partir de janvier 2022. À Marseille, il aura la lourde tâche de remplacer Alexis Sanchez. L'attaquant chilien n'a pas prolongé son contrat avec les Olympiens après une saison réussie (18 buts en 44 matchs). L'OM a terminé à la troisième place de l'exercice précédent avec 73 points et devra passer début août par les barrages pour disputer la Ligue des Champions. Avec Aubameyang, Marseille enregistre sa troisième recrue après le milieu français Geoffrey Kondogbia et le latéral brésilien Renan Lodi. (Belga)