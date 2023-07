Ligue de Diamant - Performance mitigée pour Ben Broeders et Timothy Herman à Monaco

Broeders n'est pas parvenu à faire mieux qu'une barre à 5m42 avant de manquer ses trois essais à 5m62. Le Louvaniste, déjà qualifié pour les Mondiaux prévus du 19 au 27 août à Budapest, possède un record personnel à 5m85, ce qui est aussi le record de Belgique. La victoire est revenue à l'Américain Christopher Nilsen avec une barre à 5m92. Au lancer du javelot, Herman, également assuré de son ticket pour Budapest, a pris la 7e et dernière place avec un lancer à 74m34 lors de son quatrième essai. Le Tchèque Jakub Vadlejch s'est imposé avec un lancer à 85m95. Parmi les autres résultats de la soirée, le Norvégien Karsten Warholm a signé la meilleure performance mondiale de l'année et la quatrième meilleure performance de tous les temps sur 400m haies en 46.51. Le détenteur du record du monde (45.94) a devancé le Brésilien Alison Dos Santos, champion du monde en titre, qui a signé un chrono de 47.66 pour sa première course de la saison après une blessure au genou. Le Kényan Wyclife Kinyamal a lui réalisé la meilleure performance mondiale de l'année sur 800m en 1:43.22 et l'Américaine Nia Ali, championne du monde 2019, a fait de même sur 100m haies avec un chrono en 12.30, son nouveau record personnel. Sur le mile féminin, la Kényane Fiath Kipyegon a battu le record du monde avec un chrono de 4:07.64, effaçant des tablettes le précédent record établi par la Néerlandaise Sifan Hassan en 4:12.33 en 2019, déjà à Monaco. Kipyegon, double championne olympique et du monde sur 1.500m, détient également les records du monde du 1.500m et du 5.000m (Belga)