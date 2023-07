Manifestations en Iran - Des politiciens belges demandent à l'ONU d'empêcher l'exécution d'un prisonnier iranien

La lettre, citant un communiqué du Secrétariat du Conseil national de la Résistance iranienne (CNRI), explique que M. Vafaei Thani a été reconnu coupable de "corruption sur terre" par un juge de la prison de Vakil Abad à Mashhad, la capitale de la province de Razavi Khorasan, dans le nord-est de l'Iran. Une condamnation "sans fondement", selon les signataires, qui s'alarment également que le jeune homme ait été emmené dans un lieu tenu secret immédiatement après sa condamnation à mort. Mohammad Javad Vafaei Thani, arrêté en 2019, aurait été soumis à la torture durant son incarcération, affirment les auteurs de la lettre. Ces derniers exhortent donc "les Nations unies, l'Union européenne, les États membres et toutes les organisations et instances compétentes en matière de défense des droits de l'homme à unir leurs forces pour demander aux autorités iraniennes d'arrêter immédiatement l'exécution" du jeune boxeur, insistant sur l'urgence de la situation. "Nous vous prions de bien vouloir vous occuper immédiatement de cette question. Votre action et votre plaidoyer rapides pourraient faire une différence significative en sauvant la vie de Mohammad Javad Vafaei Thani et en assurant la protection de ses droits humains fondamentaux. Nous avons confiance en votre engagement en faveur de la protection et de la promotion des droits de l'homme dans le monde", concluent les signataires de la lettre. (Belga)