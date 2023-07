Mondial féminin 2023 - Les Canadiennes, championnes olympiques, accrochée, les Espagnoles déroulent

La capitaine du Canada Christine Sinclair a manqué la conversion d'un penalty (50e). En marquant, Sinclair, 40 ans, serait devenue la première joueuse de football à marquer lors de six Coupes du monde différentes. Elle aura l'occasion de rentrer dans l'histoire, mercredi contre l'Irlande. Au classement du groupe B, l'Australie, coorganisatrice du tournoi, occupe la tête grâce à son succès jeudi aux dépens de l'Irlande (1-0). Dans le groupe A, la Suisse (FIFA 20) a pris la tête après sa victoire 2-0 face aux Philippines (FIFA 46) à Dunedin, en Nouvelle-Zélande. Ramona Bachmann, sur penalty (50e) et Seraina Piubel (64e) ont marqué les buts helvétiques. Les Football Ferns (Fougères du football) néo-zélandaises, classées 26e à la FIFA, avaient lancé cette Coupe du monde 2023 en battant 1-0 la Norvège (FIFA 12) dans le match inaugural jeudi à Auckland. Dans le dernier match du jour, le premier du groupe C, l'Espagne (FIFA 6) a dominé le Costa Rica (FIFA 36) 3-0, à Wellington en Nouvelle-Zélande. Les trois buts sont tombés en l'espace de six minutes via Valeria del Campo (21e csc), Aitana Bonmati (23e) et Esther Gonzalez (27e). Gloriana Villalobos a manqué un penalty (34e). L'Espagne a aussi vu la rentrée en fin de rencontre (77e) de la double Ballon d'Or Alexia Putellas rétablie de sa blessure au genou (déchirue des ligaments croisés). (Belga)