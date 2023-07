Mondiaux de natation - Barral et Ingenito qualifiés pour la finale du duo mixte libre en natation artistique

Le Bruxellois Barral (35 ans) et l'Overijsoise Ingenito (24 ans) ont obtenu 147,1521 points pour leur exercice. Le meilleur score des seize duos a été obtenu par les Chinois Cheng Wentao et Shi Haoyu (221,1023 points) devant les Espagnols Dennis Gonzalez et Mireia Hernandez (198;9042) et les Kazakhs Nargiza Bolatova et Eduard Kim (191,8354). Les 12 premiers se sont qualifiés pour la finale. Le duo belge a terminé 11e en finale de l'épreuve technique de ces Mondiaux le 16 juillet. Le mois dernier, Barral et Ingenito ont défendu les couleurs belges aux Jeux Européens de Cracovie en Pologne. Ils y ont terminé cinquièmes de l'épreuve libre et sixièmes de l'épreuve technique. Barral et Ingenito ont offert à la Belgique sa toute première médaille au niveau international en natation artistique en remportant la médaille de bronze en libre lors de la manche de Coupe du monde de Markham, au Canada, le 18 mars. Lors de la super finale de la Coupe du monde d'Oviedo, en Espagne, ils ont pris la 4e place en technique le 2 juin et la 7e en technique le 4 juin. L'an dernier, ils avaient terminé 4e en technique et 5e en libre à l'Euro de Rome. (Belga)