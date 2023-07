Mondiaux espoirs d'aviron - Avec le duo Taeldeman/Rodenburg, les trois bateaux belges en demi-finales samedi à Plovdiv

Taeldeman et Rodenburg ont en effet remporté la 2e série des repêchages, où les trois premiers se hissaient dans le top 12 mondial des espoirs. Ils ont devancé, en 6:28.01, le Brésil et la Grèce. Les deux Gantois avaient échoué à la 4e place des séries jeudi. Comme Guilbert, qualifiée directement après sa victoire jeudi en série, et Blommaert, également sorti des repêchages avec une 2e place, les trois bateaux belges disputeront leurs demi-finales samedi matin en Bulgarie. (Belga)