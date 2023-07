Nuisances des avions - L'IATA s'oppose à la proposition de restriction des vols de nuit à Bruxelles

Cette proposition envisageant de supprimer tous les vols entre 23h00 et 06h00 à partir d'octobre 2024 a déjà suscité de nombreuses réactions, négatives comme positives. Selon l'IATA, la proposition est "prématurée" et va à l'encontre des accords internationaux en vigueur concernant la pollution sonore dans les aéroports. Ceux-ci stipulent explicitement que la mise en place de restrictions de vol ne doit être employée qu'en dernier recours et n'intervenir qu'après consultation, analyse coûts-avantages et épuisement de toutes les autres mesures possibles dans le cadre de l'approche équilibrée. Rafael Schwartzman, vice-président régional de l'IATA pour l'Europe, a concédé que les plaintes des riverains de l'aéroport concernant la pollution sonore devaient être prises en compte. "Mais il est particulièrement regrettable que le ministre Gilkinet ait tenté de contourner l'approche équilibrée. Il s'agit pourtant d'une méthode entérinée de longue date et qui a montré son efficacité en matière de contrôle des nuisances sonores dans les aéroports", a déclaré M. Schwartzman, ajoutant qu'il était "vital que le gouvernement abandonne cette proposition et consulte plutôt les différentes parties prenantes". (Belga)