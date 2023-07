Supercoupe - Steven Defour satisfait de la préparation: "Nous sommes mieux équilibrés que l'an dernier"

"Nous avons eu de bonnes semaines d'entraînement, entrecoupées de bons matchs de préparation", explique l'ancien Diable Rouge. "Nous avons passé beaucoup de temps à mettre en place des principes sur le terrain. Lors des matchs amicaux, nous avons également joué contre des clubs aux styles de jeu différents. C'était utile. Après le match de Supercoupe, nous en saurons plus. Dans ce genre de duels, on voit vraiment ce qu'on peut améliorer". Defour a indiqué qu'il avait une équipe type en tête. "Mais ce n'est pas ce que vous verrez dimanche", sourit-il. "Les latéraux Sandy Walsh et Rafik Belghali, par exemple, sont blessés, tout comme le milieu de terrain Bas Van Den Eynden. Geoffry Hairemans souffre des amygdales et les documents de Mory Konaté, arrivé en provenance du STVV, ne sont pas encore en ordre sur le plan administratif". "Notre noyau est plus équilibré que l'année dernière", poursuit Defour. "Nous sommes mieux armés. Au poste d'arrière droit, c'est un peu juste en ce moment, en raison des blessures de Sandy et de Rafik. Sandy a repris l'entraînement collectif, Rafik en partie, mais ils ne sont pas encore prêts pour dimanche. C'est donc Tristan Loiseaux, venu de Louvain, qui a eu sa chance dans la préparation. A l'arrière gauche "Daam Foulon est arrivé très tard et Boli Bolingoli revient de blessure. Alec Van Hoorenbeeck a beaucoup joué lors des matchs d'entraînement. Je vais devoir faire des choix a-t-il encore expliqué. (Belga)