Tour de France - La 19e étape à du 49,13 km/h de moyenne, la 3e la plus rapide des années 2000

Depuis le début des années 2000, seules la 18e étape du Tour 2003 (49,938 km/h) et la 6e étape du Tour 2022 entre Binche et Longwy (49,375 km/h) sont allés plus vite. Les organisateurs du Tour ont précisé que c'était aussi la 5e la plus rapide de l'histoire. "Un trio de tête a avalé les 30 derniers kilomètres à 52,0 km/h tandis que le peloton reprenait son souffle à 41,3 km/h. À l'arrivée, les premiers affichaient une moyenne de 49,13 km/h, soit la 5e étape la plus rapide de l'histoire du Tour juste derrière les 49,37 km/h de l'an dernier entre Binche et Longwy", peut-on lire dans le communiqué d'ASO. (Belga)