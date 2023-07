TOUR DE WALLONIE - La 44e édition du Tour de Wallonie annonce le retour du contre-le-montre

L'édition 2023 du Tour de Wallonie annonce le retour du contre-la-montre. Le dernier "chrono" remonte à 2002 à Amay, où on avait salué la victoire de Bert Roesems. L'épreuve chronométrée, dont les départ et arrivée seront organisés le 25 juillet sur la Grand-Place de Mons, propose un parcours de 32,6 kilomètres. "Ce contre-la-montre doit servir de référence pour les spécialistes qui joueront les premiers rôles au championnat du monde de Glasgow", a indiqué Christophe Brandt, organisateur du TdW. "Cette étape mettra à coup sûr une certaine hiérarchie dans le classement général". Parmi les principaux hommes à suivre, on pointera, entre autres, l'ancien champion du monde Italien Filippo Ganna (INEOS Grenadiers), le Français Bruno Armirail (Groupama-FDJ), le Britannique Connor Swift (INEOS Grenadiers) ou encore le Tchèque Mathias Vacek (Lidl-Trek). La cinquième et dernière étape, entre Banneux et Aubel, qualifiée d'étape-reine, offre 197,5 kilomètres et 7 côtes répertoriées. "Cette étape sera une course d'homme contre homme qui pourrait encore perturber la hiérarchie", a souligné Christophe Brandt. Les trois premières journées du Tour de Wallonie, Huy-Hamoir (189,6 km); Saint-Ghislain-Walcourt (179,7) et Thuin-Mont-Saint-Guibert (186,6) seront plus propices aux puncheurs et aux sprinters. L'édition 2022 du Tour de Wallonie avait vu la victoire de l'Australien Robert Stannard, qui s'était imposé devant Loïc Vliegen et le Danois Mattias Skjelmose Jensen. La cérémonie de présentation des équipes est programmée le 22 juillet dès 17h30 à Huy. Le Tour de Wallonie 2023 pourra être suivie sur RTL Club. (Belga)