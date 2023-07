Virgin Money ferme près d'un tiers de ses agences au Royaume-Uni

Au total, 39 agences Virgin Money vont être fermées avec 91 restantes dans le pays, et 255 emplois sont menacés, indique un communiqué reçu vendredi par l'AFP. L'établissement bancaire fait valoir que le nombre de transactions dans les agences a chuté d'environ 43% depuis la pandémie de Covid-19. L'an dernier, l'association de consommateurs Which! estimait que la moitié des 10.000 agences du Royaume-Uni auraient disparu entre 2015 et fin 2022. (Belga)