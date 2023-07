WRC - Rallye d'Estonie - Thierry Neuville occupe la 2e place après la deuxième journée

En tête du rallye après la première boucle du jour, Neuville a connu une seconde partie de journée plus compliquée en signant le quatrième temps des cinquième et septième spéciales et le cinquième temps des sixième et huitième spéciales. Des performances qui ont fait chuter le Saint-Vithois à la 2e place du rallye à 3 secondes de Rovanperä, auteur de deux scratchs durant la seconde boucle. Le Finlandais Esapekka Lappi (Hyundai) est 3e à 12.2 secondes. "C'est une journée positive pour nous. On est content d'être dans le rythme, c'est vraiment important pour nous. Demain (samedi, ndlr), on aura une bonne position de départ", a brièvement réagi Neuville après l'arrivée de la dernière spéciale du jour. Nicolas Gilsoul, copilote du Français Pierre-Louis Loubet (Ford), occupe la 6e place du rallye à 48.8 secondes de Rovanperä. Samedi proposera deux tronçons autour d'Otepää. Ces doubles passages dans Mäeküla (10,27 km) et Otepää (11,15 km) précèderont une halte à l'assistance avant que les concurrents ne prennent la direction d'Elva (11,73 km) et de Kanepi (16,48 km), toutes deux doublées avant une nouvelle apparition de Tartu vald, la première spéciale du rallye courue jeudi. Quatre spéciales sont au menu dimanche, à commencer par le défi inédit de Karaski (12,04 km). Kambja (18,50 km) suivra avant que les deux tronçons ne soient répétés. Kambja 2 accueillera la Power Stage offrant des points bonus pour le classement du championnat du monde. (Belga)