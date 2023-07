British Open - Thomas Detry grimpe à la 11e place après le troisième tour, Thomas Pieters chute encore

Après avoir gagné 59 places la veille, Detry a réalisé une nouvelle bonne performance lors de son troisième tour bouclé en 67 coups, quatre sous le par. Avec huit birdies, dont trois sur les quatre derniers trous, et quatre bogeys, le Bruxellois a fait un nouveau bond au classement passant de la 30e à la 11e place. Pieters a lui réalisé un troisième tour en 71 coups, inscrivant cinq birdies et cinq bogeys sur sa carte. L'Anversois a cependant encore glissé au classement, passant de la 30e à la 41e position avant le dernier tour dimanche. L'Américain Brian Harman est lui toujours bien installé en tête avec un total de 201 coups, cinq de plus que son compatriote Cameron Young et six de plus que l'Espagnol Jon Rahm Les tournois du Grand Chelem, indépendants dans leurs décisions, ont tous autorisé la présence des joueurs du LIV depuis l'apparition du circuit saoudien, avec en toile de fond la fusion entre les deux circuits rivaux PGA Tour et LIV Séries, qui tarde à se dessiner. Attirés par des dotations défiant toute concurrence, plusieurs stars avaient délaissé le PGA pour le LIV, provoquant de vives tensions entre les circuits américains, européens et saoudiens. Des tensions qui pourraient prendre fin avec la signature d'un accord commercial, mais dont les détails n'ont pas encore été divulgués. Si la fusion ne se précise pas rapidement, ce British Open pourrait constituer le dernier tournoi commun de la saison entre les joueurs du PGA et ceux du LIV, toujours interdits de participer aux compétitions estampillées PGA. (Belga)