Bundesliga - Emre Can prolonge son contrat à Dortmund jusqu'en 2026

L'international allemand (41 sélections) a été transféré de la Juventus pour environ 25 millions d'euros à l'été 2020, alors que la Vieille Dame l'avait déjà prêté à Dortmund pendant une demi-saison. Auparavant, Can a joué pour le Bayer Leverkusen et Liverpool. Sous la houlette d'Edin Terzic, Can est devenu un joueur indispensable au milieu de terrain lors de la deuxième partie de saison. "Je me sens très bien à Dortmund", a déclaré Can sur le site internet du club. "Ces derniers mois, j'ai montré ce dont j'étais capable. Je dois jouer comme je l'ai fait, voire mieux. Dortmund et moi allons bien ensemble. C'est pourquoi je veux rester ici, travailler dur et aider l'équipe à atteindre ses objectifs." (Belga)